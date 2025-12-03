«Эффект Долиной» дошел до Верховного суда: инстанция рассмотрит спор певицы и Полины Лурье

Верховный суд РФ принял к рассмотрению жалобу защиты Лурье Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Верховный суд (ВС) РФ принял к рассмотрению жалобу на решения нижестоящих инстанций по резонансному спору о квартире народной артистки России Ларисы Долиной и покупательницы ее жилья Полины Лурье. Инстанция намерена дать правовую оценку ситуации.

Накануне председатель ВС Игорь Краснов в ходе выступления на Совете судей призвал не допускать решений, которые могут стать катализатором мошеннических или иных противоправных схем. Вместе с тем в Госдуме уверены, что при рассмотрении данного дела высшая судебная инстанция может столкнуться с определенными «ред флагами», которые потребуют точечного изменения законодательства. Подробнее о том, как «Эффект Долиной» дошел до Верховного суда и какие последствия здесь могут быть — в материале URA.RU.

ВС рассмотрит жалобу защиты Лурье

Защита Полины Лурье подала жалобу в Верховный суд России на решения нижестоящих инстанций, признавших недействительной сделку купли-продажи квартиры, заключенную с Долиной. Документ был направлен 2 декабря. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Позже ВС России сообщил, что принял жалобу на рассмотрение, которое будет проведено в рамках правового поля. Об этом сообщил источник в суде.

«Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон», — сказал источник. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, выступая накануне на заседании Совета судей, глава ВС Игорь Краснов призвал воздерживаться от принятия решений, способных создать предпосылки для мошенничества и других противоправных схем. Он также сообщал, что против коррумпированных судей будут приняты жесткие меры.

«Ред флаги» для ВС в деле Долиной-Лурье

При рассмотрении Верховным судом РФ спора Долиной-Лурье о праве на квартиру могут возникнуть юридические риски. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, сейчас на рынке жилья все чаще возникают ситуации, когда честный покупатель может потерять и квартиру, и деньги из ‑за последующих решений суда. Такая практика подрывает доверие к сделкам с недвижимостью и создает дополнительные риски для людей, которые вкладывают в жилье свои многолетние накопления и ипотечные средства. Для Верховного суда такие дела уже становятся своеобразными «ред флагами», на которые необходимо реагировать.

«Рынок жилья сегодня живет в условиях, когда все чаще добросовестный покупатель рискует лишиться квартиры и денег из-за последующих решений суда… Такая практика бьет по доверию к сделкам и создает дополнительные риски для граждан, которые вкладывают в жилье многолетние сбережения и ипотечные средства. Для Верховного суда такие дела уже фактически становятся набором „ред-флагов“, на которые важно реагировать», — сказал Гаврилов.

Как ВС может разрешить ситуацию для будущих сделок с жильем

По мнению депутата, урегулирование таких тревожных сигналов может потребовать внесения точечных поправок в законодательство. Также будет необходимо подготовить официальные разъяснения, касающиеся признания сделок с жилой недвижимостью недействительными.

«Первое направление — разъяснение высшей судебной инстанции по вопросам применения положений Гражданского кодекса о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания. <...> Второе — возможные точечные изменения закона. <...> Еще направление — усиление взаимодействия инфраструктуры сделок с правоохранительной системой», — отметил депутат.

Кроме того, считает Гаврилов, предстоит наладить более тесное взаимодействие между системой сопровождения сделок и правоохранительными органами. Сейчас сотрудники МФЦ и других сервисов, которые принимают заявления и помогают оформлять сделки, уже сталкиваются с тревожными ситуациями, видя необычное поведение участников, навязчивые подсказки со стороны посторонних, попытки увести человека в сторону во время подписания документов.

Парламентарий считает, что необходимо официально закрепить порядок передачи такой информации в компетентные органы и разработать понятные меры для предупреждения мошенничества — до того, как квартира будет продана и деньги выведут. Глава думского комитета также отметил, что отдельно нужно рассмотреть правила распоряжения крупными суммами, которые граждане получают после продажи жилья.

Квартиру Долиной назвали «цыганщиной» и «на любителя»

Риэлтор Алина Правоторина оценила скандальную московскую квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках. Специалист отметила, что с точки зрения дизайна жилье сильно «на любителя». При этом, несмотря на роскошь помещения, эксперт отметила явные перегибы, которые в народе называют простым словом «цыганщина».

«Это очень сильно на любителя, скажем так. Я бы не назвала этот стиль современным, но это дорогие материалы, это дорогие дизайнеры. <...> Почему-то именно такие интерьеры достаточно часто встречаются в богемной среде. Вот подобные люди любят так называемый „стиль Людовика“: цыганщину, золото», — поделилась мыслями Праворотина.

Риэлтор отметила, что интерьер квартиры Долиной в целом характерен для части творческой среды, демонстрирует стремление к историческим стилям и подчеркнутой роскоши. По словам Правоториной, подобное оформление, несмотря на использование дорогостоящих материалов и участие в работе известных дизайнеров, нельзя отнести к числу современных тенденций. Эксперт добавила, что интерьеры такого типа ориентированы на ограниченный круг ценителей и, как правило, не совпадают с предпочтениями широкого круга покупателей элитной недвижимости.

Что известно о споре между Долиной и Лурье

Хамовнический районный суд Москвы в конце марта 2025 года удовлетворил иск народной артистки РФ к Полине Лурье, признав недействительной сделку по продаже квартиры, принадлежавшей певице. По утверждению Долиной, она стала жертвой мошенников. Артистка заявила, что не осознавала, что дала согласие на сделку, поскольку была введена в заблуждение.

Сама Полина Лурье утверждала, что совершила покупку абсолютно добросовестно, лично встречалась с Долиной для оформления документов и не подозревала о каком-либо обмане . Она считала сделку легитимной и была готова стать новым владельцем жилья.

Однако Суд прекратил право собственности Лурье на спорный объект недвижимости и восстановил права Долиной. В конце ноября кассационный суд оставил жалобу Лурье без удовлетворения и не изменил решения нижестоящих инстанций.

В итоге 34-летняя женщина осталась без жилья и без 112 миллионов рублей, которые она отдала Долиной. После чего защита Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд.

В ходе и после указанных событий россияне призвали к бойкоту Долиной. По мнению людей, ситуация выглядела как продуманная схема, благодаря которой артистка не только восстановила права на жилье, но и получила значительный финансовый доход. В СМИ появилась информация, что люди массово сдают билеты на концерты певицы, один из московских ресторанов убрал с сайта и из социальных сетей анонс выступления певицы в новогоднюю ночь. Другой ресторан и вовсе выпустил заявление, в котором указал, что до тех пор, пока Долина не вернет деньги покупательнице, в ее квартиру не будут доставлять продукцию бренда.