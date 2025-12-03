Возможные условия мира для Украины также принесут крах политической системе в стране, считает Медведчук Фото: Официальный сайт президента Украины

Почти любые возможные условия мирного урегулирования конфликта станут «смертельным» приговором для действующей власти президента Украины Владимира Зеленского и политической системы в стране целом. Об этом сообщил председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Проблема в том, что практически любые возможные условия мира — это „смертельный“ приговор не только власти Зеленского, но и всей политической системе Украины», — сказал Медведчук. Его слова приводит Smotrim.ru.

По его словам, украинское руководство придерживается линии, при которой несколько вопросов формально выносятся на обсуждение, однако на практике ни по одному из них не дается согласия. Медведчук отметил, что заявления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о «мире» по сути не отличаются от риторики Зеленского.

Продолжение после рекламы