Сильнейшая магнитная буря 4 декабря: прогноз по часам и как ее пережить

Начало декабря обещает быть неспокойным для метеозависимых — уже 4 числа ученые прогнозируют сильную магнитную бурю. Какой силы будет удар, в какие часы ждать пика активности и как метеозависимым людям пережить этот день без последствий для здоровья — читайте в материале URA.RU.

Вспышки на Солнце 4 декабря 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 4 декабря будет неспокойным в геомагнитном плане. Показатели говорят о высокой солнечной активности.

Индекс Аp обещают 25 — это довольно высокий показатель. Он отражает, насколько «взволновано» магнитное поле Земли. Магнитная буря обычно начинается, когда индекс переваливает за 30. Так что 4 декабря мы будем буквально на пороге бури.

Солнечный поток F10.7 ожидается 190 — это показатель активности самого Солнца, что-то вроде его «температуры». Норма — это 70-100. Значит, наше светило сейчас очень активно и именно оно — причина всех возмущений.

С такими показателями вероятность магнитной бури 4 декабря — 85%. В оставшиеся 15% магнитосфера все равно будет сильно возбуждена. Вывод простой: по-настоящему спокойного дня в плане геомагнитной обстановки не обещают.

Магнитная буря на 4 декабря: прогноз по часам

По данным Лаборатории, сразу после полуночи показатели подскочат до 5,5 баллов — на графике это соответствует «красному» уровню и состоянию, близкому к средней магнитной буре, что для декабрьских ночей — редкость. Такая активность сохранится примерно до 03:00. После трех часов напряжение немного снизится, но показатели останутся высокими: 4–4,8 балла, «оранжевый» уровень. Магнитосфера в этот период считается возбужденной, и такая динамика сохранится до 09:00 утра.

С девяти часов снова ожидается скачок — показатели вновь поднимутся до 5,5 баллов, перейдя на «красный» уровень и вернувшись к состоянию, близкому к средней магнитной буре. Далее последует постепенное снижение, но полностью магнитосфера не успокоится: значения будут держаться выше 4 баллов, оставаясь в «оранжевой» зоне. С 15:00 и примерно до 22:00 обстановка станет относительно стабильной — около 3,5 баллов, «зеленый» уровень, но все еще выше комфортного фона. Ближе к полуночи активность снова пойдет на рост.

Атмосферное давление 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге

По данным Гидрометцентра, ситуация будет такой:

Москва: 758 мм рт. ст.

758 мм рт. ст. Санкт-Петербург: 766 мм рт. ст.

Для декабря в Москве и Петербурге эти показатели можно считать нормальными, но они находятся на границе повышенного фона. Нормой для Москвы зимой считается диапазон 735-755 мм рт. ст., значение 758 уже выше среднего. Для Петербурга зимняя норма — 745-765 мм рт. ст., показатель 766 также слегка превышает типичный. Такое сочетание (повышенное давление + магнитная буря) может усилить негативные эффекты для метеозависимых.

Прогноз магнитных бурь на трое суток Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2025

По предварительным расчетам Лаборатории солнечной астрономии, в декабре стоит особенно выделить три даты, когда с высокой вероятностью ожидаются магнитные бури:

4 декабря

23 декабря

30 декабря

Именно в эти дни прогнозируется наиболее сильное воздействие на геомагнитное поле Земли. Метеозависимым людям в эти числа рекомендуется быть внимательнее к своему здоровью, избегать повышенных нагрузок и стрессов. Но этот прогноз является предварительным. Точные данные о силе и времени начала бури можно получить лишь за 1-3 дня до события, когда на Солнце будут зафиксированы соответствующие вспышки и выбросы плазмы.

Ожидаемая динамика по декадам:

1-10 декабря: Начало месяца — активное. Старт декабря будет неспокойным. Самый сильный всплеск прогнозируется 4 числа — возможна полноценная магнитная буря (красный уровень). 5 декабря активность пойдет на спад, но магнитосфера останется возбужденной (оранжевый уровень). Далее фон должен постепенно снижаться.

11-20 декабря: Самая спокойная середина месяца. В этот период ожидается относительное затишье. Основной фон будет в зеленой, безопасной зоне. Кратковременные слабые всплески возможны, но серьезных бурь не прогнозируется.

21-31 декабря: Конец месяца — новая волна активности. С 21 декабря активность снова начнет расти. Очередные непростые дни ожидаются под самый конец года:

23 и 30 декабря — возможны магнитные бури (красный уровень).

24, 27, 29, 31 декабря — возбужденная магнитосфера (оранжевый уровень).

25-26 и 28 декабря — короткие спокойные окна (зеленый уровень).

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, вызванные мощными вспышками на Солнце. Чтобы измерить их силу, ученые используют специальную шкалу — планетарный индекс Kp. По этой шкале:

0 — магнитное поле полностью спокойно,

9 — это супербуря, способная нарушить работу электросетей и систем связи.

Порог, после которого буря начинает ощутимо влиять на самочувствие, — 5 баллов. С этого уровня могут появляться головные боли, усталость и скачки давления.

Чем опасны магнитные бури для организма

В интервью URA.RU кардиолог Марина Орлова объяснила, что геомагнитные колебания — это серьезная нагрузка для организма, особенно для тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем.

Для сердечно-сосудистой системы: Возможны спазмы сосудов, нестабильное артериальное давление, головокружение. Кроме того, повышается риск сгущения крови и образования тромбов из-за замедления кровотока.

Возможны спазмы сосудов, нестабильное артериальное давление, головокружение. Кроме того, повышается риск сгущения крови и образования тромбов из-за замедления кровотока. Для нервной системы и сна: Солнечная активность может снижать выработку гормона мелатонина, который регулирует наш сон. Это приводит к бессоннице, повышенной тревожности и неврозам.

Кто легко переносит магнитные бури

По словам врача, есть люди, которые практически не чувствуют воздействия геомагнитных возмущений. Как правило, это здоровые люди молодого и среднего возраста, ведущие активный образ жизни. Их организм и вегетативная нервная система находятся в тонусе и легко адаптируются к изменениям. Интересно, что доктор Орлова отмечает роль психологического настроя. Те, кто не следит за прогнозами и не ждет ухудшения самочувствия, часто переносят такие периоды гораздо легче. Это называется «эффект ноцебо» — когда само ожидание проблемы провоцирует плохое самочувствие.

Как пережить магнитные бури

Кардиолог дает несколько простых рекомендаций, которые помогут снизить негативное влияние на организм: