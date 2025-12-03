Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Пленный рассказал об исчезновении иностранной бронетехники в частях ВСУ

Иностранная техника, поставляемая Украине, не задерживалась в частях ВСУ
03 декабря 2025 в 12:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Костецкого, рассказавшего о судьбе европейской техники на фронте, взяли в плен в Димитрове

Костецкого, рассказавшего о судьбе европейской техники на фронте, взяли в плен в Димитрове

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Европейская техника пропадала из частей ВСУ, когда попадала туда с 2022 года. Об это рассказал пленный, служивший в частях украинской армии водителем. 

«Иностранная техника появилась уже в 2022 году — это Kirpi, Humvee. И то они не находились на территории части. Они куда-то поразъезжались», — сказал пленный Сергей Костецкий в видеоролике. Его слова приводит «РИА Новости». Костецкий рассказал в службе в Димитрове и о том, как его взяли в плен. Также на видео, опубликованном Минобороны РФ, он обратился к украинским военным и заявил, чтобы они не боялись сдаваться. 

Ранее силовые структуры РФ рассказали о том, что в плен ВС РФ все чаще попадают иностранные наемники, которых ВСУ привлекает на службу. Так, недавно в российском плену оказался гражданин Вьетнама, принимавший участие в СВО на стороне Украины. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал