Пленный рассказал об исчезновении иностранной бронетехники в частях ВСУ

«Иностранная техника появилась уже в 2022 году — это Kirpi, Humvee. И то они не находились на территории части. Они куда-то поразъезжались», — сказал пленный Сергей Костецкий в видеоролике. Его слова приводит «РИА Новости». Костецкий рассказал в службе в Димитрове и о том, как его взяли в плен. Также на видео, опубликованном Минобороны РФ, он обратился к украинским военным и заявил, чтобы они не боялись сдаваться.