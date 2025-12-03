Пленный рассказал об исчезновении иностранной бронетехники в частях ВСУ
Костецкого, рассказавшего о судьбе европейской техники на фронте, взяли в плен в Димитрове
Европейская техника пропадала из частей ВСУ, когда попадала туда с 2022 года. Об это рассказал пленный, служивший в частях украинской армии водителем.
«Иностранная техника появилась уже в 2022 году — это Kirpi, Humvee. И то они не находились на территории части. Они куда-то поразъезжались», — сказал пленный Сергей Костецкий в видеоролике. Его слова приводит «РИА Новости». Костецкий рассказал в службе в Димитрове и о том, как его взяли в плен. Также на видео, опубликованном Минобороны РФ, он обратился к украинским военным и заявил, чтобы они не боялись сдаваться.
Ранее силовые структуры РФ рассказали о том, что в плен ВС РФ все чаще попадают иностранные наемники, которых ВСУ привлекает на службу. Так, недавно в российском плену оказался гражданин Вьетнама, принимавший участие в СВО на стороне Украины.
