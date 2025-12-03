Захарова раскритиковала председателя военного комитета НАТО за цинизм в отношении РФ

Мария Захарова считает позицию НАТО по отношению к России крайне циничной Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В МИД РФ обвинили председателя военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в циничном подходе к России из ‑за его высказываний о «гибридных атаках» и возможности упреждающих ударов. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в ходе брифинга, назвав позицию альянса крайне циничной.

«Хочу еще раз подчеркнуть, не просто эксперт, не просто аналитик. Речь идет о председателе военного комитета НАТО. Так вот, он рассуждал о, так сказать, реакции блока на, как он сказал, гибридные атаки со стороны России. Представляете цинизм?» — подчеркнула Захарова в ходе брифинга МИД РФ.

По ее мнению, глава военного комитета НАТО фактически делает вывод о необходимости более агрессивной линии альянса. Захарова указала, что чиновник в интервью прямо говорил о том, что НАТО пора действовать агрессивнее, и тем самым, по ее оценке, допустил возможность упреждающих ударов по России под предлогом якобы ответной реакции.

