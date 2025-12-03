Захарова раскритиковала председателя военного комитета НАТО за цинизм в отношении РФ
Мария Захарова считает позицию НАТО по отношению к России крайне циничной
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В МИД РФ обвинили председателя военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в циничном подходе к России из ‑за его высказываний о «гибридных атаках» и возможности упреждающих ударов. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в ходе брифинга, назвав позицию альянса крайне циничной.
«Хочу еще раз подчеркнуть, не просто эксперт, не просто аналитик. Речь идет о председателе военного комитета НАТО. Так вот, он рассуждал о, так сказать, реакции блока на, как он сказал, гибридные атаки со стороны России. Представляете цинизм?» — подчеркнула Захарова в ходе брифинга МИД РФ.
По ее мнению, глава военного комитета НАТО фактически делает вывод о необходимости более агрессивной линии альянса. Захарова указала, что чиновник в интервью прямо говорил о том, что НАТО пора действовать агрессивнее, и тем самым, по ее оценке, допустил возможность упреждающих ударов по России под предлогом якобы ответной реакции.
Ранее Мария Захарова уже комментировала интервью председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне газете Financial Times, в котором он допускал упреждающие атаки со стороны альянса. Захарова в ответ на это заявила о безответственности НАТО.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.