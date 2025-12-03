«Величайший президент всех времен»: CNN высмеял Трампа за привычку спать на заседаниях

Дональд Трамп несколько раз почти засыпал на заседаниях, обратили внимание журналисты Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead

Американский телеканал CNN высмеял президента США Дональда Трампа после того, как тот несколько раз за последнее время практически засыпал на заседаниях. Причем, иронично отмечают журналисты, на одном из заседаний президент начал засыпать через 15 минут после того, как раскритиковал журналистов за материалы о якобы проблемах с его здоровьем. Также авторы добавляют, что в это время Трампа вовсю нахваливали, называя «величайшим президентом мира».

«Примерно через 15 минут после того, как Трамп обрушился с критикой на отчеты о состоянии здоровья и выносливости, он, похоже, с трудом удерживал глаза открытыми, когда министр торговли Говард Лютник похвалил его торговые войны и назвал „президентом всех времен“», — передают журналисты. Они также акцентировали внимание на том, что ранее Трамп критиковал своего предшественника Джо Байдена за привычку засыпать на официальных мероприятиях.

Ранее действующий глава государства обрушился на журналистов за статьи о его сонливости и здоровье в целом. Тогда Трамп включил ряд журналистов в «позорный список» СМИ. Публикация NYT вышла под заголовком «Сокращение рабочего дня, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения на посту президента». Автор материала, репортер Кэти Роджерс, описала, как, по данным собеседников в администрации, президент якобы стал реже проводить длительные публичные мероприятия и чаще ограничивается короткими выступлениями.

Продолжение после рекламы