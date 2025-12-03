Ермаку предрекли мрачное будущее после отставки и истерики у Зеленского

Ермаку пророчат печальный удел Фото: Официальный сайт президента Украины

На Украине стремительно раскручивается новый политический кризис вокруг бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. После обысков, громких обвинений и внезапной отставки экс-чиновник заявляет о намерении уйти на фронт — но при этом получает запрет на выезд и становится центральной фигурой громкого коррупционного скандала. Эксперты уже строят прогнозы о его дальнейшей судьбе.

Ермак собирается на фронт после истерики у Зеленского

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что готов отправиться на передовую. Об этом он сказал в интервью New York Post, отметив, что считает себя честным человеком и не желает создавать дополнительные проблемы Владимиру Зеленскому.

Эти заявления прозвучали сразу после того, как в доме Ермака прошли масштабные обыски. Силовики НАБУ и САП работали в рамках расследования коррупционного дела, которое уже несколько недель остается в центре внимания украинской политики. После обысков Зеленский подписал указ об отставке своего ключевого помощника.

При этом, по информации издания «Украинская правда», Ермак устроил Зеленскому истерику после просьбы написать заявление об отставке. Конфликт был бурным, с оскорблениями, упреками и обвинениями в адрес президента Украины. Ранее требования уволить Ермака высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и заместитель главы офиса Олег Татаров.

Резонанс вокруг «Али-Бабы» и запрет на выезд

Отставку Ермака прокомментировали и за пределами Украины. Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что «Али-Баба ушел, оставив 40 разбойников». Именно под этим прозвищем чиновник фигурировал в утечках бизнесмена Тимура Миндича, которого считают одним из координаторов коррупционных схем.

Тем временем стало известно, что Ермаку закрыли возможность покинуть Украину. По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), пограничные службы получили официальное уведомление о запрете на выезд. Таким образом, бывший «серый кардинал» фактически оказался заблокирован внутри страны.

Два сценария для бывшего главы офиса Зеленского

Политологи уже обсуждают, что ждет Ермака дальше. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник озвучил изданию aif.ru две версии развития событий. Первый вариант — арест и помещение в специализированную колонию для бывших чиновников, где отбывают наказание судьи, прокуроры и силовики. По словам Олейника, в таком месте Ермак «будет шить тапочки или рукавицы».