В Новосибирске за взятку арестован руководитель отдела СУСК по Кузбассу

Обвиняемого заключили под стражу на срок один месяц 23 суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На две месяца арестован руководитель одного из отделов СУСК РФ по Кемеровской области по Кузбассу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Новосибирской области.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 2 декабря 2025 года в отношении Харитонова Леонида Сергеевича <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, то есть до 24 января 2026 года», — сообщает ведомство. Его комментарий приводит «РИА Новости». В силу постановление суда пока не вступило. Харитонову вменяют вину, согласно части 6 статьи 290 УК РФ. По данным следствия, он получил взятку в особо крупном размере.