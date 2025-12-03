Логотип РИА URA.RU
В Новосибирске за взятку арестован руководитель отдела СУСК по Кузбассу

Глава отдела СКР Кузбасса арестован за взятку в особо крупном размере
03 декабря 2025 в 11:21
Обвиняемого заключили под стражу на срок один месяц 23 суток

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На две месяца арестован руководитель одного из отделов СУСК РФ по Кемеровской области по Кузбассу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Новосибирской области. 

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 2 декабря 2025 года в отношении Харитонова Леонида Сергеевича <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, то есть до 24 января 2026 года», — сообщает ведомство. Его комментарий приводит «РИА Новости». В силу постановление суда пока не вступило. Харитонову вменяют вину, согласно части 6 статьи 290 УК РФ. По данным следствия, он получил взятку в особо крупном размере. 

 Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского. Его подозревают в получении взятки. В ходе расследования было выявлено, что взятку он получил в виде имущества и оказания услуг. Общая стоимость последний оценивается в 25 миллионов рублей. 

