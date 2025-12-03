Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Politico: НАТО хочет отказаться от регулярных пакетов помощи Украине

НАТО планирует сделать систему PURL более гибкой, отказавшись от помощи Киеву
03 декабря 2025 в 11:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Система PURL позволяет США не оказывать напрямую военную помощь Киеву

Система PURL позволяет США не оказывать напрямую военную помощь Киеву

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

НАТО хотят сделать программу PURL более гибкой и устойчивой. Для этого они рассматривают идею отказаться от выделения средств Украине. Об этом сообщают СМИ.

«Одним из вариантов было бы устранение необходимости для регулярных пакетов на 500 миллионов долларов, что могло бы позволить странам выделять деньги более гибко, тогда, когда они этого захотят», — сообщает Politico. Текст издания приводит «РИА Новости». По программе PURL европейские страны закупают американское оружие, тем самым позволяя Соединенным Штатам не оказываться напрямую военную помощь Киеву. 

Ранее стало известно, что страны НАТО планируют внести военную помощь Киеву в свои оборонные расходы. Это позволит приблизиться к целевому уровню затрат. Требования о повышении оборонных расходов выдвинул президент США Дональд Трамп

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал