Politico: НАТО хочет отказаться от регулярных пакетов помощи Украине
Система PURL позволяет США не оказывать напрямую военную помощь Киеву
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
НАТО хотят сделать программу PURL более гибкой и устойчивой. Для этого они рассматривают идею отказаться от выделения средств Украине. Об этом сообщают СМИ.
«Одним из вариантов было бы устранение необходимости для регулярных пакетов на 500 миллионов долларов, что могло бы позволить странам выделять деньги более гибко, тогда, когда они этого захотят», — сообщает Politico. Текст издания приводит «РИА Новости». По программе PURL европейские страны закупают американское оружие, тем самым позволяя Соединенным Штатам не оказываться напрямую военную помощь Киеву.
Ранее стало известно, что страны НАТО планируют внести военную помощь Киеву в свои оборонные расходы. Это позволит приблизиться к целевому уровню затрат. Требования о повышении оборонных расходов выдвинул президент США Дональд Трамп.
