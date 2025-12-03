WSJ: Москва доказала свою устойчивость к ударам Украины и Запада
Россия продолжает наращивать экономику на фоне западных санкций, обратили внимание журналисты WSJ
Россия смогла сохранить устойчивость нефтяного экспорта и восстановить поврежденные мощности, несмотря на атаки по инфраструктуре со стороны Украины и санкционные ограничения Запада. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal, проанализировав состояние российской нефтяной отрасли.
«Москва доказала свою устойчивость к санкциям и нападениям на свою инфраструктуру и экспортную сеть. Она сумела восстановить поврежденные нефтеперерабатывающие заводы и обеспечить поставку большего количества судов для поддержания поставок нефти международным покупателям», — обратили внимание американские журналисты.
По данным WSJ, ключевым фактором стала быстрая ремонтная кампания на НПЗ после ударов по объектам топливной отрасли, а также перенастройка экспортных маршрутов в пользу азиатских направлений. Российские компании также активнее заключают долгосрочные контракты с покупателями в Азии и на Ближнем Востоке.
В 2025 году в Кремле отмечали, что Россия успешно приспособилась к западным санкциям. Причем не просто адаптировалась, но и научилась извлекать из них пользу, развиваясь в различных экономических направлениях. Запад начал активно вводить антироссийские санкции с 2022 года. В ЕС также заявляли о поэтапном отказе от российского газа в целом. Украина также периодически пытается атаковать энергообъекты РФ.
