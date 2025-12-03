ВСУ перебросили на новое место печально известную бригаду боевиков, убивавших мирных жителей
ВСУ перебросили к Старому Салтову бригаду, которая ранее потерпела поражение в Красном Лимане
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ВСУ перебросили к поселку Старый Салтов на харьковском направлении 63-ю отдельную механизированную бригаду. Эта бригада получила известность в связи с убийством мирных граждан в Красном Лимане. Ранее они там же понесли большие потери. Об этом рассказали журналистам.
«Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, понесшей большие потери на краснолиманском направлении», — передает РИА Новости, ссылаясь на источники из силовых структур. Там также напомнили, что ранее эта бригада участвовала в убийствах мирных граждан.
Ранее 63-я бригада была задействована в боях под Красным Лиманом. В радиоперехвате переговоров украинских военных, который публиковало агентство, шла речь об убийствах мирных жителей в этом районе. В других перехваченных переговорах, также обнародованных журналистами, украинские военнослужащие рассказывали о тяжелой обстановке в бригаде, панических настроениях и угрозах командования оставить личный состав без продовольствия и воды за отказ выполнять приказы.
Старый Салтов расположен на участке, который контролирует выход к водным переправам и дорогам в сторону Харькова. Украинское командование усиливает здесь группировку. Ранее сообщалось о том, что ВС РФ вошли в Красный Лиман.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.