ВСУ перебросили к Старому Салтову бригаду, которая ранее потерпела поражение в Красном Лимане Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ перебросили к поселку Старый Салтов на харьковском направлении 63-ю отдельную механизированную бригаду. Эта бригада получила известность в связи с убийством мирных граждан в Красном Лимане. Ранее они там же понесли большие потери. Об этом рассказали журналистам.

«Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, понесшей большие потери на краснолиманском направлении», — передает РИА Новости, ссылаясь на источники из силовых структур. Там также напомнили, что ранее эта бригада участвовала в убийствах мирных граждан.

Ранее 63-я бригада была задействована в боях под Красным Лиманом. В радиоперехвате переговоров украинских военных, который публиковало агентство, шла речь об убийствах мирных жителей в этом районе. В других перехваченных переговорах, также обнародованных журналистами, украинские военнослужащие рассказывали о тяжелой обстановке в бригаде, панических настроениях и угрозах командования оставить личный состав без продовольствия и воды за отказ выполнять приказы.

