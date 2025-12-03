Команда Каллас уже давно имеет «непростые отношения» с офисом фон дер Ляйен Фото: Официальный сайт президента Украины

В Евросоюзе набирает обороты новый коррупционный скандал, который способен еще больше углубить конфликт между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает издание Politico.

Один из европейских чиновников встал на сторону Урсулы фон дер Ляйен. «Люди, которым не нравится фон дер Ляйен, будут использовать против нее все», — сказал чиновник Politico. По его словам, это уже происходило и ранее, и нынешний скандал не станет исключением. Он добавил, что, хотя фон дер Ляйен является «самым узнаваемым лидером ЕС», было бы несправедливо возлагать на нее ответственность за действия всех институтов Евросоюза, включая Европейскую службу внешних действий, которая формально имеет отдельный статус.

Как следует из публикаций Politico, команда Каи Каллас уже давно имеет «непростые отношения» с офисом Урсулы фон дер Ляйен. Два политических центра в Брюсселе — Еврокомиссия и европейская дипломатическая служба — конкурируют за влияние в формировании внешней политики ЕС, распределении полномочий и контроле за ключевыми досье.

Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач резко раскритиковал руководящие структуры ЕС, обвинив их в лицемерии. В своем сообщении в соцсети Х он написал: «забавно, как Брюссель читает всем лекции о „верховенстве закона“, в то время как их собственные институты похожи на криминальный сериал, а не на функционирующий союз».