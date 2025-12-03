Шесть россиян задержаны в Таиланде за игру в покер

Рейд прошел в арендованном доме, где регулярно собирались иностранцы для азартных игр Фото: Алена Полозова © URA.RU

Туристическая полиция Таиланда задержала группу иностранцев за нелегальную игру в покер на острове Пханган. Среди десяти задержанных — шесть граждан России. Об этом сообщает тайская газета Khaosod.

«Внутри полиция обнаружила подозреваемых — шестерых россиян, румына, израильтянина, немца и гражданина Великобритании — сидящими за столом, покрытым фетром, с картами, покерными фишками и автоматическим тасователем», — пишет Khaosod. Кроме того, были изъяты наличные деньги на сумму более 130 тысяч тайских батов (около 314 тысяч рублей).