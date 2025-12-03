В ВТБ предположили, что Центробанк сделает россиянам «новогодний подарок»

Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, что станет «новогодним подарком», предположили в ВТБ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16,5% на последнем в этом году заседании совета директоров или же символически ее снизить на пол пункта. Такой сценарий предположил первый заместитель президента правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Причем, добавил он, потенциальное снижение ставки стало бы «новогодним подарком» со стороны Центробанка.

«В принципе, возможны два исхода, для денежно-кредитной политики. Первый — оставление ставки 16,5% неизменной. <...> Возможен „новогодний подарок“ россиянам — символическое снижение [ставки] с 16,5 до 16%», — подчеркнул Пьянов на форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова передает РБК.

Он пояснил, что решающим фактором для ЦБ станет реакция экономики на повышение НДС с начала 2026 года. По словам Пьянова, перенос дополнительной налоговой нагрузки в цены способен ускорить инфляцию в первые месяцы года и усилить инфляционные ожидания населения и бизнеса. В этих условиях регулятор, по его мнению, предпочтет дождаться статистики по ценам и спросу, прежде чем переходить к циклу заметного смягчения политики.

