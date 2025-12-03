РФ планирует увеличить поставки вооружений и техники в одну из дружественных стран
Перспективы наращивания поставок в Индию оцениваются как весьма благоприятные
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Экспорт российских вооружений и военной техники в Индию в 2026 году должен превысить показатели текущего года. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«В следующем году, я думаю, этот показатель превысит значения 2025 года», — сказал Шугаев в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели ТАСС. По его словам, перспективы наращивания поставок в Индию оцениваются как весьма благоприятные. Шугаев отметил, что для обеспечения запланированного роста поставок вооружений и военной техники Россия наращивает объемы производства продукции военного назначения. Российский оборонно-промышленный комплекс работает над тем, чтобы одновременно выполнить государственный оборонный заказ и удовлетворить потребности иностранных заказчиков. Глава ФСВТС подчеркнул, что Россия и Индия смогли урегулировать ключевые вопросы, связанные с логистикой и обеспечением компонентами для совместных проектов.
Президент России Владимир Путин 4–5 декабря осуществит официальный визит в Индию. По приглашению премьер-министра Нарендры Моди российский лидер примет участие в 23-м ежегодном российско-индийском саммите. Ожидается, что в ходе переговоров стороны рассмотрят перспективы развития двустороннего сотрудничества, обсудят региональные и глобальные вопросы, а также взаимодействие в сфере обороны и поставки российского вооружения. Этот визит станет первой поездкой Владимира Путина в Индию с момента начала СВО на Украине. Подробнее о значении предстоящей встречи и ключевых темах повестки — в материале URA.RU.
