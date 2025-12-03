СБУ проверяет командование 225-го полка ВСУ
Внимание сосредоточено именно на руководящем составе 225-го полка
Фото: U.S Army / Sgt. Gregory Glosse
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку командования 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, дислоцированного в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В подразделения, дислоцирующиеся в Сумской области, прибыли проверяющие из СБУ», — рассказали в структурах ТАСС. Внимание сосредоточено именно на руководящем составе 225-го полка, который ранее принимал участие в операции ВСУ на территории Курской области России.
На участке наступления группировки войск «Север» в районе населенного пункта Андреевка украинская сторона задействовала силы 225-го штурмового полка для проведения контратак. Подразделения ВСУ предприняли три контратаки, однако все они были отражены комплексным огневым поражением со стороны российских войск. Украинские военнослужащие были вынуждены отойти на исходные позиции.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.