Организаторов незаконной миграции задержали в Москве

В Москве пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся легализацией пребывания иностранных граждан в России с помощью поддельных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Двоих участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции, задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно со столичными полицейскими», — пишет Волк в своем telegram-канале. Во время операции, на одном из московских железнодорожных вокзалов, задержаны двое курьеров. Именно эти участники занимались доставкой поддельных документов по адресам, которые им передавали анонимные кураторы. При личном досмотре у задержанных обнаружили и изъяли документы, печати, электронные носители информации и иные предметы. Задержанные заявили, что рассматривали свою деятельность как подработку.

Схема действовала как минимум с 2024 года и позволила незаконно оформить пребывание в стране более тысячи иностранцев. Доход участников группировки превысил один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения, они заключены под стражу. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

