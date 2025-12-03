Россиян атаковали ядовитые муравьи на Пхукете

У чувствительных людей яд огненных муравьев может вызвать анафилактический шок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пара из Москвы столкнулась с опасными насекомыми во время отдыха на Пхукете. Уже в первое утро после заселения в виллу с видом на пляж Карон туристов в постели атаковали ядовитые огненные муравьи.

«Ядовитые огненные муравьи атаковали россиян в постели роскошной виллы на Пхукете», — пишет telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в арендованной вилле стоимостью около 26 тысяч рублей в сутки. По словам россиян, проснувшись, они обнаружили у себя на теле волдыри и сильное раздражение кожи. У мужчины в укусах была буквально вся рука — от кисти до плеча. Супруги заявляют, что не оставляли в постели еду и не понимают, каким образом муравьи могли проникнуть в спальню в таком количестве.