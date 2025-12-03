В США оценили переговоры еще до возвращения Уиткоффа: госсекретарь Рубио о причинах спора по Украине

Марко Рубио оценил переговоры России и США после общения Путина и Уиткоффа Фото: Official State Department / Freddie Everett

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News подробно прокомментировал прошедшие накануне переговоры специального посланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Он оценил текущее состояние мирного процесса, роль США как посредника и обратил внимание на ключевые разногласия между сторонами. Главные заявления Рубио о встрече еще до того, как сам Уиткофф вылетел домой после визита в Москву — в материале URA.RU.

ДНР — камень преткновения

В разговоре с журналистами госсекретарь выделил, вокруг чего сейчас спорят Россия и Украина и что именно мешает сторонам заключить мир. По его мнению, все дело в ДНР и тех 20% территории, которые пока что контролируют украинские войска. Этот территориальный вопрос, подчеркнул Рубио, является центральным в обсуждении доработанного американского плана.

«То, из-за чего они [стороны] буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% ДНР. За те части, которые остаются под контролем Украины», — пояснил госсекретарь.

Продолжение после рекламы

Максимально близко за три года к окончанию

По мнению Марко Рубио, Россия и Украина сейчас находятся на самой близкой за последние три года дистанции к заключению мирного соглашения. Госсекретарь отметил, что администрация президента Дональда Трампа на протяжении десяти месяцев вела работу над мирным урегулированием, стремясь выработать взаимоприемлемые предложения.

«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — сказал Рубио, комментируя итоги встречи Путина и Уиткоффа.

При этом он подчеркнул, что завершающая стадия этого процесса неизбежно окажется наиболее сложной. Тем не менее Рубио выразил уверенность, что договоренность должна быть достигнута в ближайшее время.

Переосмысление роли США и сохранение надежды

Рубио также указал, что в Вашингтоне в настоящее время оценивают, стоит ли продолжать прилагать усилия по урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь подчеркнул, что, несмотря на активную вовлеченность США, окончательное решение о прекращении конфликта должны принять Москва и Киев.

«В конце концов решать им. Если они решат, что не хотят завершать конфликт, то он продолжится. Но мы попробуем положить ему конец», — заявил он.

«Нереально, такого не будет»: Рубио четко обозначил позицию США

Отдельно Рубио раскритиковал позицию американцев, которые выступают за продолжение неограниченной военной и финансовой помощи Киеву. «Некоторые люди полагают, что наша политика должна состоять просто в продолжении финансирования Украины. Это нереалистично. Это не является реальностью и этого не будет», — заявил он. Госсекретарь отметил, что администрация давно придерживается этой точки зрения.

Пусть говорят

В завершение Рубио обосновал необходимость прямого диалога США с Россией, который является частью текущей стратегии. Он заявил, что для преодоления разногласий между участниками конфликта требуется вести переговоры с каждой из сторон.