G7 передала Украине миллиарды из замороженных активов РФ

G7 направила Киеву почти 34 миллиарда долларов из заблокированных активов РФ
03 декабря 2025 в 12:27
Большинство средств Киеву направлено от Евросоюза

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С начала года «Большой семеркой» (G7) было выдано Киеву 33,8 миллиарда долларов из замороженных российских активов. Об этом сообщают СМИ. 

«„Большая семерка“ с начала года выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 33,8 миллиарда долларов — это три четверти от иностранного финансирования украинского бюджета», — пишет издание «РИА Новости». Больше всего средств Украина получила от Евросоюза. ЕС направил Киеву 21 миллиард долларов. Средства также направляли Канада, Великобритания и Япония. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу Киеву замороженных российских активов воровством. В Европе остается более 200 миллиардов долларов, которые были заблокированы. 

