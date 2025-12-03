G7 передала Украине миллиарды из замороженных активов РФ
Большинство средств Киеву направлено от Евросоюза
С начала года «Большой семеркой» (G7) было выдано Киеву 33,8 миллиарда долларов из замороженных российских активов. Об этом сообщают СМИ.
«„Большая семерка“ с начала года выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 33,8 миллиарда долларов — это три четверти от иностранного финансирования украинского бюджета», — пишет издание «РИА Новости». Больше всего средств Украина получила от Евросоюза. ЕС направил Киеву 21 миллиард долларов. Средства также направляли Канада, Великобритания и Япония.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу Киеву замороженных российских активов воровством. В Европе остается более 200 миллиардов долларов, которые были заблокированы.
