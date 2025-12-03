Генсек НАТО рассказал, сколько денег альянс потратил на американское оружие для Киева

По словам Рютте, сумма закупок американского оружия к концу 2025 года увеличится до 5 млрд евро Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Страны альянса с августа закупили у США оружия для Украины на четыре млрд евро. В первую очередь это боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте перед встречей министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

«Страны НАТО уже закупили по инициативе PURL оружия для Украины на четыре млрд», — написал Рютте. Он отметил, что средства в основном пошли на боеприпасы и средства ПВО для Киева.

По его словам закупки американского оружия продолжатся. К концу 2025 года расходы на это дело составят уже пять миллиардов евро, а в 2026 году эти закупки должны составлять порядка одного млрд евро в месяц.

