Генсек НАТО рассказал, сколько денег альянс потратил на американское оружие для Киева
По словам Рютте, сумма закупок американского оружия к концу 2025 года увеличится до 5 млрд евро
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Страны альянса с августа закупили у США оружия для Украины на четыре млрд евро. В первую очередь это боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте перед встречей министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.
«Страны НАТО уже закупили по инициативе PURL оружия для Украины на четыре млрд», — написал Рютте. Он отметил, что средства в основном пошли на боеприпасы и средства ПВО для Киева.
По его словам закупки американского оружия продолжатся. К концу 2025 года расходы на это дело составят уже пять миллиардов евро, а в 2026 году эти закупки должны составлять порядка одного млрд евро в месяц.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая была разработана Соединенными Штатами и НАТО, не предполагает предоставления США прямой военной помощи Украине. В рамках этой инициативы европейскими странами осуществляется закупка американского оружия для Киева.
