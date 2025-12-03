Россиян предупредили, как ФНС будет списывать деньги с их банковских счетов

В 2024 году гражданам было направлено 66,5 млн уведомлений об уплате налогов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 ноября получила право при неуплате налогов физических лиц списывать деньги напрямую со счетов и вкладов граждан в банках. Об это сообщила кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

По словам Фатхлисламовой, с 1 ноября ФНС вправе применять внесудебный порядок списания задолженности по четко установленному алгоритму. В течение трех месяцев с момента наступления просрочки налоговый орган направляет должнику требование об уплате налога. Гражданину дается восемь дней на добровольное погашение задолженности. Если в течение этих восьми дней деньги в бюджет не поступают, у ФНС появляется право в течение шести месяцев направить решение о взыскании. На этом этапе у должника все еще остается возможность оплатить налог до фактического списания средств. Однако при дальнейшем уклонении от уплаты налоговая может списать сумму долга. «Если должник не заплатит и в этом случае, то ФНС спишет налоговую задолженность вместе с пенями со счетов и вкладов физлица», — рассказала Фатхлисламова «Газете.Ru».

В 2024 году гражданам было направлено 66,5 млн уведомлений об уплате имущественных налогов и НДФЛ. Общая сумма начислений по этим уведомлениям составляет порядка 410 млрд рублей. Почти треть из них — 21,5 млн уведомлений — до сих пор направляются в бумажном виде по почте. Около 45 млн уведомлений было отправлено в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика, приложение «Мой налог» и портал «Госуслуги».

Экономист напомнила, что со второго декабря на неуплаченные в срок имущественные налоги начинают начисляться пени. Их размер привязан к ключевой ставке Центробанка России и составляет 1/300 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки с суммы недоимки. До ближайшего заседания ЦБ, назначенного на 19 декабря, размер пени составляет 0,055% с каждого рубля неуплаченных налогов ежедневно.