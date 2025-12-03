Эрдоган заявил Макрону, что добивается возобновления переговоров по Украине в Стамбуле
Эрдоган провел с Макроном телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили украинский конфликт
Фото: Пресс-служба администрации Президента России
Турция проводит консультации с участниками конфликта с целью возобновления стамбульского переговорного процесса по украинскому урегулированию. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Беседа с Эрдоганом состоялась по инициативе президента Франции. Собеседники обсудили состояние двусторонних турецко-французских отношений, ситуацию вокруг конфликта между Россией и Украиной, а также ряд актуальных региональных и глобальных проблем.
«Наш президент заявил, что Турция прилагает все усилия для завершения конфликта между Украиной и Россией и установления справедливого и прочного мира. Президент Эрдоган заявил, что контакты со сторонами для возобновления Стамбульского процесса продолжаются», — сообщил турецкий портал Sozcu.
Эрдоган также отметил, что для установления долгосрочного мира требуется максимально эффективное задействование дипломатических инструментов. Он подчеркнул, что Турция намерена и далее всесторонне поддерживать процесс достижения перемирия и последующие мирные инициативы, а также указал, что воздержание от действий, способных поставить под угрозу глобальную стабильность, будет способствовать продвижению мирных усилий.
В Стамбуле в 2025 году прошли три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. По их итогам состоялся обмен пленными. Кроме того, российская сторона передала украинским властям тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись подготовленными проектами меморандумов, касающихся урегулирования конфликта.
