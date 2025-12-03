Бельгия вступила в спор с ЕС из-за российских активов
Бельгийские власти предлагают альтернативный механизм
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Бельгия категорически не согласна с предполагаемой схемой Еврокомиссии по поводу использования замороженных российских активов. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.
«Бельгия категорически не согласна с предложением Еврокомиссии по использованию активов РФ», — сказал Прево. Он подчеркнул, что нынешний вариант, который продвигает Еврокомиссия, в Брюсселе считают «крайне рискованным».
Бельгийские власти предлагают взамен альтернативный механизм — не прямое использование российских активов, а привлечение средств для Украины на финансовых рынках. Отдельный акцент глава бельгийского МИД сделал на вопросе политической и финансовой солидарности внутри ЕС. По его словам, от Бельгии «требуют солидарности в вопросе использования активов РФ, но не предлагают солидарность взамен».
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит юридический механизм, который позволит заручиться поддержкой Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов. Необходимость такого решения обусловлена опасениями бельгийских властей. По информации Politico, в Брюсселе опасаются развития ситуации, при которой 140 млрд евро, замороженные на территории Бельгии, будут направлены Украине в форме кредита, а затем одна из стран ЕС воспользуется правом вето и заблокирует продление санкций против России. В подобном случае, как отмечается, на Бельгию легла бы обязанность вернуть эти средства российской стороне.
