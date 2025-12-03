Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Бельгия вступила в спор с ЕС из-за российских активов

03 декабря 2025 в 13:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бельгийские власти предлагают альтернативный механизм

Бельгийские власти предлагают альтернативный механизм

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бельгия категорически не согласна с предполагаемой схемой Еврокомиссии по поводу использования замороженных российских активов. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

«Бельгия категорически не согласна с предложением Еврокомиссии по использованию активов РФ», — сказал Прево. Он подчеркнул, что нынешний вариант, который продвигает Еврокомиссия, в Брюсселе считают «крайне рискованным».

Бельгийские власти предлагают взамен альтернативный механизм — не прямое использование российских активов, а привлечение средств для Украины на финансовых рынках. Отдельный акцент глава бельгийского МИД сделал на вопросе политической и финансовой солидарности внутри ЕС. По его словам, от Бельгии «требуют солидарности в вопросе использования активов РФ, но не предлагают солидарность взамен».

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит юридический механизм, который позволит заручиться поддержкой Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов. Необходимость такого решения обусловлена опасениями бельгийских властей. По информации Politico, в Брюсселе опасаются развития ситуации, при которой 140 млрд евро, замороженные на территории Бельгии, будут направлены Украине в форме кредита, а затем одна из стран ЕС воспользуется правом вето и заблокирует продление санкций против России. В подобном случае, как отмечается, на Бельгию легла бы обязанность вернуть эти средства российской стороне.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал