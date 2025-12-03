Бельгия вступила в спор с ЕС из-за российских активов

Бельгийские власти предлагают альтернативный механизм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бельгия категорически не согласна с предполагаемой схемой Еврокомиссии по поводу использования замороженных российских активов. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

«Бельгия категорически не согласна с предложением Еврокомиссии по использованию активов РФ», — сказал Прево. Он подчеркнул, что нынешний вариант, который продвигает Еврокомиссия, в Брюсселе считают «крайне рискованным».

Бельгийские власти предлагают взамен альтернативный механизм — не прямое использование российских активов, а привлечение средств для Украины на финансовых рынках. Отдельный акцент глава бельгийского МИД сделал на вопросе политической и финансовой солидарности внутри ЕС. По его словам, от Бельгии «требуют солидарности в вопросе использования активов РФ, но не предлагают солидарность взамен».

