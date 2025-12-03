Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским
Зеленский должен был встретиться с американскими посланниками 3 декабря в Брюсселе
Фото: Официальный сайт президента Украины
Посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским, которая должна была пройти в Брюсселе. Об этом сообщают иностранные журналисты.
«Посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер должны были встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским 3 декабря в Брюсселе, но отменили встречу», — пишет «РБК» и приводит цитату журналиста Kyiv Post в Вашингтоне, который сообщил, что Зеленский возвращается домой. Встреча была отменена по итогам визита Уиткоффа и Кушнера в Москву 2 декабря. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Кремлем было получено обещание не проводить встречу с украинским лидером.
В США оценили прошедшую встречу Уиткоффа и Кушнера с российской делегацией в Москве позитивно. Государственный секретарь Марко Рубио отметил, что США видят прогресс, однако его пока недостаточно для заключения мирного договора.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.