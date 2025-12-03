Логотип РИА URA.RU
Экономика

Бизнес

Китайцы хотят наладить поставки меда из Курганской области

Китайские бизнесмены интересуются курганским медом
03 декабря 2025 в 18:00
Поставки меда в Китай из Курганской области на обсуждении

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Представители из китайского города-побратима Юйлинь прибыли в Курган с рабочим визитом. Они ведут переговоры с курганскими предпринимателями, включая производителей меда. Сообщили корреспонденту URA.RU источники, приближенные к правительству региона.

«Бизнесмены из Китая заинтересованы в сотрудничестве с курганскими производителями меда и других сельскохозяйственных продуктов. Они считают, что Курганская область может стать надежным партнером для поставок на китайский рынок», — отметили инсайдеры. Информация о визите делегации из Юйлинь подтверждается в группе Торгово-Промышленной палаты региона в соцсетях.

Кроме меда, переговоры ведутся по других продуктам. Китайцы также интересуются по поводу экспорта сухого молока, гречихи и рапсового масла.

Ранее URA.RU писало, что китайские гости уже посещали местные предприятия, включая Шадринский комбинат хлебопродуктов и компанию по производству молока. Бизнесмены увозили в страну восходящего Солнца образцы сухого молока и муки и намеревались заключать контракты.

