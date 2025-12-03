Отдел полиции Шадринска возглавил опытный полковник Старцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полковник полиции Николай Старцев назначен начальником межмуниципального отдела МВД России «Шадринский». Заместитель начальника УМВД по Курганской области Алексей Петров провел представление нового руководителя личному составу подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Межмуниципальный отдел МВД России „Шадринский“ возглавил полковник полиции Николай Старцев», — информирует telegram-канал «Полиция Курганской области». У него большой опыт работы в органах внутренних дел.

Николай Старцев занял пост руководителя межмуниципального отдела МВД, после чего был официально представлен сотрудникам подразделения заместителем начальника УМВД Курганской области Алексеем Петровым. Новое назначение направлено на укрепление службы и поддержание высокого уровня оперативной работы в районе.

Один из самых больших отделов полиции региона остался без начальника в апреле. Предшественник Старцева, полковник Ищенко, ушел на пенсию по выслуге лет.