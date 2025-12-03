Материнство или кошмар: почему фильму «Умри, моя любовь» уже пророчат «Оскар»

«Умри, моя любовь» — американский художественный фильм 2025 года Фото: Кадр из фильма «Умри, моя любовь», реж. Линн Рэмси, 2025, Black Label Media, Excellent Cadaver, Sikelia Productions, 193

«Умри, моя любовь» (Die My Love) — американская психологическая драма 2025 года режиссера Линн Рэмси, которая вернулась в большое кино спустя семь лет после «Тебя никогда здесь не было». Фильм стал одним из самых обсуждаемых проектов Каннского кинофестиваля. Стоит ли смотреть эту драму о материнстве и безумии — подробнее — в материале URA.RU.

О фильме «Умри, моя любовь»

Продюсерами выступили Мартин Скорсезе, который и предложил экранизировать роман аргентинской писательницы Арианы Харвич, а также сама Дженнифер Лоуренс, исполнившая главную роль. К проекту присоединился Роберт Паттинсон. Этот звездный дуэт стал одним из главных козырей ленты.

Картина снята на 35-миллиметровую пленку в академическом формате, это создает особую камерную атмосферу. За операторскую работу отвечал Шеймас Макгарви, а сценарий написали сама Рэмси вместе с Эндой Уолшем.

Сюжет фильма «Умри, моя любовь»

По сюжету молодые супруги переезжают из Нью-Йорка в глухую сельскую местность, в унаследованный главным героем дом на краю леса Фото: Кадр из фильма «Умри, моя любовь», реж. Линн Рэмси, 2025, Black Label Media, Excellent Cadaver, Sikelia Productions, 193

Грейс и Джексон — молодая влюбленная пара, полная амбиций и энергии. Они оставляют Нью-Йорк ради тихой жизни в унаследованном доме на краю леса в штате Монтана. Она мечтает написать великий американский роман, он хочет заняться музыкой. Вместо этого они заводят ребенка.

После родов в жизни Грейс начинается разлад. То, что должно было стать идиллией, превращается в замкнутый круг одиночества, тревоги и непонимания. Джексон все чаще отсутствует, их страсть угасает, а Грейс погружается в состояние, где реальность смешивается с галлюцинациями.

Постепенно поведение Грейс становится все более непредсказуемым. Родители Джексона, живущие неподалеку, пытаются помочь, но бессильны перед тем, что происходит с молодой женщиной.

1/2 В главных ролях: Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон Фото: Luca Cutolo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Работа над фильмом началась осенью 2022 года. Съемки проходили с 19 августа по 16 октября 2024 года в Канаде. Для Дженнифер Лоуренс это стало первой крупной работой после рождения ее первого ребенка — во время съемок актриса была уже беременна вторым.

В актерском составе также Лакит Стэнфилд, легендарная Сисси Спейсек (мать Джексона), Ник Нолти (его отец с деменцией), Габриэль Роуз, Дебс Ховард и Сара Линд.

Финальные титры идут под кавер-версию культовой песни Joy Division «Love Will Tear Us Apart». Эту версию песни записала сама Линн Рэмси.

Оценки и реакция на фильм «Умри, моя любовь»

На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 78% положительных отзывов критиков. На IMDb рейтинг составляет 6.6, на Кинопоиске — 6.5. Обозреватель Deadline Hollywood назвал работу Дженнифер Лоуренс достойной «Оскара».

Но все же зрители и критики разделились во мнениях. Многие высоко оценили режиссуру Рэмси, визуальный стиль и мощную игру Лоуренс. Другие сочли картину слишком монотонной, фестивальной, перегруженной символизмом при недостатке драматургии. Фильм называли «тяжелым», «гипнотическим», «тревожным».

Рецензия URA.RU на фильм «Умри, моя любовь»: между любовью и безумием

Линн Рэмси умеет снимать про боль. После «Что-то не так с Кевином» она снова погружает зрителя в мир, где материнство становится испытанием, а близость — источником страдания. Только на этот раз история более личная и размытая.

Фильм основан на романе аргентинской писательницы Арианы Харвич Фото: Кадр из фильма «Умри, моя любовь», реж. Линн Рэмси, 2025, Black Label Media, Excellent Cadaver, Sikelia Productions, 193

«Умри, моя любовь» начинается как-то обманчиво. Грейс и Джексон переезжают из Нью-Йорка в домик у леса, танцуют на кухне, строят планы. Она будет писать роман, он — сочинять музыку. Красиво, романтично. Но уже в этих первых сценах чувствуется подвох: дом какой-то мрачный, лес слишком странный, а камера снимает будто в хорроре.

И действительно — как только рождается ребенок, начинается совсем другое кино. Грейс перестает быть той веселой девушкой. Теперь она ползает по траве с ножом, бьется о стеклянную дверь, стреляет из ружья в собаку. Ощущение, что ее героиня просто разваливается на части.





1/2 Основные локации: южная часть канадской провинции Альберты — Калгари, Окотоксе и Эйрдри Фото: Кадр из фильма "Умри, моя любовь", реж. Линн Рэмси, 2025, Black Label Media, Excellent Cadaver, Sikelia Productions, 193

Рэмси не объясняет, что именно происходит с Грейс. Это не кино про послеродовую депрессию, хотя кто-то мог бы и так сказать. Вероятно, это кино про одиночество внутри брака. Про то, как два человека, которые любили друг друга, вдруг оказываются по разные стороны. Джексон Роберта Паттинсона — не злодей, он просто не понимает, что делать. Его персонаж обычный парень, который устает на работе, хочет спать, мечтает о нормальном быте. Он пытается быть рядом, говорит фразы в духе «тебе надо успокоиться» и тому подобные. Но для человека в психозе это звучит, как белый шум.

Визуально картина достойная. Канадские пейзажи выглядят красиво и зловеще. Формат съемки создает ощущение замкнутости.

Но у фильма есть проблема — примерно после часа начинаешь чувствовать: дальше будет то же самое. Грейс впадает в очередной приступ, Джексон не знает, что делать, родители пытаются помочь — и так по кругу. Сюжет буксует. Рэмси пытается удержать напряжение через различные визуальные образы и символы. Но к концу эти своеобразные метафоры начинают казаться какими-то пустыми и предсказуемыми. Хочется не очередной галлюцинации, а развития драмы.

Роберт Паттинсон — сыграл Джексона в американском художественном фильме «Умри, моя любовь» Фото: Кадр из фильма «Умри, моя любовь», реж. Линн Рэмси, 2025, Black Label Media, Excellent Cadaver, Sikelia Productions, 193

Плюс постоянные перескоки во времени. То мы в настоящем, то во флешбэке, то непонятно где — в реальности или фантазиях Грейс. Первые полчаса это интригует, потом начинает утомлять. Хочется ясности, но ее нет. Финал вообще остается открытым. Красиво снято, но остается чувство недосказанности.

Актерская игра на уровне. Сисси Спейсек в роли свекрови, которая сама страдает от потери мужа и бродит по ночам с ружьем, создает трогательный образ женщины, которая понимает боль Грейс, но не может помочь. Ник Нолти играет больного деменцией отца с тихой печалью.