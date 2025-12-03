Экологичная инновация: разработка «Славнефть-Мегионнефтегаза» защитит окружающую среду

«Мегионнефтегаз» внедрил экологичную технологию подготовки попутного нефтяного газа Фото: предоставлено «Славнефть-Мегионнефтегазом»

Компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» внедряет на территории ХМАО отечественную установку по подготовке попутного нефтяного газа. Система — результат совместной работы нефтяников и российских ученых, она позволит сделать производство дешевле, а также снизить промышленное воздействие на окружающую среду. Об этом URA.RU рассказали в компании.

«Мы усилили нашу техническую базу, объединив опыт предприятия и компетенции российских исследовательских организаций. Новое решение демонстрирует стабильный экономический и экологический эффект и может быть тиражировано на другие активы. Эксплуатация инновационной установки позволит расширить спектр продукции, добываемой из попутного нефтяного газа, тем самым повысить не только экономическую эффективность разработки месторождений, но и минимизировать воздействие на окружающую среду», — рассказал генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Александр Баринов.

Новая установка снижает себестоимость производства, минимизирует воздействие на окружающую среду и открывает новые перспективы эффективного использования сопутствующих продуктов добычи нефти.

В оборудовании применяется покрытие двух видов. Одно отводит влагу и предотвращает образование конденсата, а другое, наоборот, удерживает молекулы воды, обеспечивая оптимальное разделение компонентов газа. Благодаря такой системе вероятность появления кристаллов, блокирующих трубопроводы, — газовых гидратов минимизируется. Обычно для этого используют реагенты, к примеру, метанол. Но в новой установке применения химических добавок удается избежать.

Еще один плюс — компактность разработки. Ее модули можно оперативно перемещать и быстро монтировать в нужном месте.