Как правильно путешествовать с котом: инструкция от зоопсихолога

Путешествия с домашними питомцами набирают популярность, но многие владельцы кошек опасаются брать своих четвероногих друзей в поездки. О том, как подготовиться к путешествию с котом и сделать его приятным для всех, URA.RU рассказал зоопсихолог Всеволод Баринов.
Планирование и подготовка кошки перед путешествием
«Хорошо бы перед путешествием с котом тщательно все распланировать», — отмечает Всеволод Баринов. Эксперт советует начать подготовку не менее чем за месяц до поездки. Первым делом необходимо посетить ветеринара, сделать все прививки по графику, включая вакцинацию от бешенства, и оформить ветеринарный паспорт. Для путешествий за границу могут потребоваться дополнительные документы и процедуры, такие как чипирование и оформление международного ветеринарного сертификата.
Следующий шаг — приучение кота к переноске. «Начните с коротких сессий по 5-10 минут, постепенно увеличивая время. Положите внутрь мягкую подстилку, любимые игрушки и лакомства. Важно, чтобы у питомца сформировался позитивный опыт», — рекомендует Баринов.
Зоопсихолог также советует приобрести для путешествия дорожные миски и портативный лоток. Также нужно подготовить достаточный запас корма и воды, влажных салфеток и успокоительных средств, назначенных ветеринаром.
Путешествие с котом на машине
Путешествие на машине — один из самых удобных вариантов для поездки с котом, считает Всеволод Баринов. «Автомобиль позволяет делать остановки для отдыха, кормления и туалета животного. Однако безопасность — прежде всего. Кот должен находиться в надежно закрепленной переноске, лучше на заднем сиденье, подальше от подушек безопасности», — советует зоопсихолог.
Эксперт напоминает, что нельзя оставлять питомца одного в машине, особенно в жаркую погоду. «Если кот сильно нервничает или его укачивает в дороге, проконсультируйтесь с ветеринаром о возможности применения успокоительных средств. Не давайте лекарства без назначения специалиста», — предупреждает Баринов.
Перелет с котом: путешествие на самолете
Авиапутешествия с животными требуют особого внимания. Правила авиакомпаний различаются, но в большинстве случаев в салоне можно перевозить котов весом до 8 кг в контейнерах, соответствующих требованиям перевозчика по размеру и конструкции.
«При бронировании выбирайте прямые рейсы и сообщите авиакомпании о питомце как можно раньше, не позднее чем за 36 часов до вылета. В самолете переноску нужно размещать под сиденьем впереди. Откажитесь от кормления кота за 4-6 часов до вылета, но обеспечьте доступ к воде. При необходимости ветеринар может назначить легкое успокоительное», — говорит Всеволод Баринов.
Зоопсихолог отмечает, что некоторые породы, например, персидские коты, плохо переносят перелеты из-за особенностей строения носовых ходов. Для них лучше выбирать альтернативные виды транспорта.
Железнодорожное путешествие с котом
В поездах дальнего следования действуют правила провоза животных. Коты могут ехать как в специальных вагонах для перевозки питомцев, так и в купе или СВ, но не более одного животного на пассажира. На кота нужно приобрести билет, в котором будет указан номер ветеринарного свидетельства формы №1.
«В путешествии поездом важно следить за самочувствием и поведением кота. Всегда берите с собой запас воды, корма, переносной лоток, игрушки. На длительных стоянках можно ненадолго выводить питомца из переноски на шлейке и поводке, но будьте бдительны. Кота лучше не выпускать в вагоне, чтобы избежать стресса и конфликтов с соседями», — советует Баринов.
Путешествие за границу с котом
Всеволод Баринов подчеркивает, что при планировании зарубежных поездок с котом следует заранее изучить требования к ввозу животных в конкретную страну. Условия могут включать наличие микрочипа, дополнительные прививки, оформление международного ветпаспорта и сертификатов.
«В некоторых странах, например в Великобритании или Австралии, животные по прибытии помещаются на карантин. Для комфортного путешествия выбирайте страны с более лояльными правилами. И помните, подготовку документов нужно начинать минимум за 3-4 месяца до предполагаемой даты вылета», — отмечает эксперт.
Путешествия с особенными котами
Баринов обращает внимание на то, что поездки с котами старше 8 лет, с хроническими заболеваниями или повышенной тревожностью требуют особого подхода. «Перед путешествием обязательно сдайте расширенные анализы и проконсультируйтесь с ветеринаром. Возможно, от поездки лучше отказаться ради здоровья питомца. Если же врач дает добро, продумайте все детали, включая оптимальный маршрут, длительность поездки, запас лекарств и контакты ветклиник в пункте назначения», — рекомендует зоопсихолог.
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