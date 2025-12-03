В правительстве заявили о достижении максимального уровня трудоспособного населения в России
Занятость в России с 2020 года выросла на 4 млн человек, а с 2022 года — на 2,6 млн человек. Об увеличении трудоспособного населения рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийском кадровом форуме.
«С 2020 года численность занятых в России увеличилась на 4 млн человек, а с 2022 года — на 2,6 млн человек», — сказала Голикова, отмечая, что в стране сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения. Ее слова приводит ТАСС.
По ее словам, в настоящее время в стране зафиксирован рекордный уровень занятости населения трудоспособного возраста. Голикова подчеркнула, что заметно увеличивается численность молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. В правительстве уточнили, что доля занятых среди трудоспособного населения достигла 61,4%, что является максимальным показателем на текущий момент.
В ходе этого форума Голикова сообщила, что в настоящее время в России на одного официально зарегистрированного безработного приходится в четыре раза больше открытых вакансий, чем несколько лет назад. По словам вице-премьера, особенно заметный рост наблюдается в сферах, связанных с эксплуатацией спецтехники. Там количество подходящих предложений для операторов и водителей-машинистов различных видов специализированной техники увеличилось с трех до семи на одного соискателя.
Вице-премьер подчеркнула, что сложившееся соотношение числа вакансий и безработных привело к существенному росту зарплаты. По наиболее востребованным профессиям она увеличилась примерно в два-три раза. По ее оценке, такие изменения стали возможны во многом благодаря перераспределению трудовых ресурсов между различными отраслями экономики, передает RT.
