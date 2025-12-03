Как отдыхаем в новогодние праздники 2026: как оплачивается работа в выходные, какая зарплата в январе

Новогодние каникулы в январе продлятся 12 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новогодние праздники в 2026 году будут рекордно длинными — отдых продлится 12 дней подряд, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Такой долгий отдых сформировался благодаря официальным переносам выходных дней. По итогу первый рабочий день после каникул выпадет на понедельник, 12 января 2026 года. Как в целом будут отдыхать и работать россияне — в материале URA.RU.

Как отдыхаем в новогодние праздники в 2026 году

Для большинства россиян с пятидневной рабочей неделей новогодние каникулы начнутся в среду, 31 декабря 2025 года, и завершатся в воскресенье, 11 января 2026 года.

Непрерывная череда выходных получилась благодаря переносу двух дней. Суббота, 3 января, перенесена на пятницу, 9 января, а воскресенье, 4 января, перенесено на среду, 31 декабря 2025 года. Эти переносы предусмотрены постановлением правительства.

Таким образом, официальными нерабочими праздничными днями в январе являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, а также 7 января — Рождество Христово. Дни с 9 по 11 января стали выходными за счет переносов.

Самый короткий рабочий месяц: производственный календарь на начало года

Производственный календарь на январь 2026 года Фото: инфографика URA.RU

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в году. Всего в месяце 31 календарный день, из которых только 15 являются рабочими, а 16 приходятся на выходные и праздники.

После выхода с каникул первая рабочая неделя продлится всего четыре дня — с 12 по 16 января. Последняя неделя месяца, с 26 по 30 января, будет полной пятидневкой. Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей график отдыха и работы определяется индивидуально, однако общая продолжительность новогодних праздников сохраняется.

Рабочие нормы и особенности отпуска в январе

Из-за большого количества праздников норма рабочего времени в январе — самая низкая в году. При стандартной 40-часовой рабочей неделе она составит всего 120 часов. При 36-часовой неделе норма равна 108 часам, а при 24-часовой — 72 часам. Эти нормы установлены статьями 91 и 92 Трудового кодекса РФ и это накладывает определенные особенности.

С финансовой точки зрения январь — один из наименее выгодных месяцев для планирования ежегодного оплачиваемого отпуска. Причина — большое количество выходных дней.

Расчет отпускных ведется исходя из среднего дневного заработка сотрудника. Поскольку в январе мало рабочих дней, стоимость одного такого дня в расчете становится выше. Однако при уходе в отпуск сотрудник «тратит» календарные дни отпуска, которых в месяце по-прежнему 31. В результате сумма отпускных может оказаться существенно ниже, чем зарплата, которую сотрудник бы получил, отработав этот короткий месяц.

Кого можно и нельзя привлекать к работе в праздники

Работа в официальные нерабочие праздничные дни (1-8 января) регулируется статьей 113 Трудового кодекса РФ. Общее правило запрещает привлекать сотрудников к работе в такие дни, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Привлечь к работе можно:

Сотрудников по графику. Это работники сменных графиков, аварийных и неотложных служб, предприятий непрерывного цикла, чья деятельность не приостанавливается.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций. В подобных случаях работодатель может привлекать сотрудников для устранения аварий, катастроф или предотвращения несчастных случаев, когда промедление угрожает жизни или имуществу.

В подобных случаях работодатель может привлекать сотрудников для устранения аварий, катастроф или предотвращения несчастных случаев, когда промедление угрожает жизни или имуществу. С письменного согласия. Сотрудника можно привлечь только с его письменного согласия.

Нормы рабочего времени в январе 2026





Кто точно не будет работать в праздники

Беременные женщины, а также несовершеннолетние гарантированно не будут привлекаться к работе в выходные и праздничные дни. Однако и здесь есть исключения: нормы не работают для творческих работников, спортсменов и некоторых других категорий.