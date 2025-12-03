Российских туристов предупредили о съемке фото и видео в Иране
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Российским туристам предложили не делать фотографий и не снимать видео во время поездок в Иран. Об этом сообщило посольство РФ в Тегеране.
«В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале дипведомства.
Кроме того, в российском посольстве в Иране также сообщили, что гражданам России настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать нормы местного законодательства. Также туристам посоветовали сохранять разумную осторожность и быть предельно осмотрительными.
