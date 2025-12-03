Стали известны темы итогового сочинения для пермских школьников

Ученики 11-х классов школ пишут 3 декабря итоговое сочинение. На выбор им дано шесть тем, рассказали в министерстве образования.

Школьники по одной из выбранных тем должны написать текст более 350 слов. Необходимо сформулировать свою позицию и доказать ее, подкрепляя аргументы примерами из литературных произведений. Итоговое сочинение оценивается по системе «зачет/незачет» и является допуском к ЕГЭ.