Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Стали известны темы итогового сочинения для пермских школьников

Для итогового сочинения школьникам в Перми предложили темы о любви и одиночестве
03 декабря 2025 в 13:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
11-классники пишут сегодня итоговое сочинение по литературе

11-классники пишут сегодня итоговое сочинение по литературе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученики 11-х классов школ пишут 3 декабря итоговое сочинение. На выбор им дано шесть тем, рассказали в министерстве образования.

  • В чем счастье и в чем драма любви?
  • Что Вам ближе: стремление к одиночеству или бегство от него?
  • Можно ли быть независимым от общественного мнения?
  • Почему «отцы и дети» – вечная тема?
  • «Не без добрых душ на свете!..» Какие примеры из художественной литературы могут подтвердить эти слова Н.А. Некрасова?
  • По Вашему мнению, заимствования обогащают язык или портят его?

Школьники по одной из выбранных тем должны написать текст более 350 слов. Необходимо сформулировать свою позицию и доказать ее, подкрепляя аргументы примерами из литературных произведений. Итоговое сочинение оценивается по системе «зачет/незачет» и является допуском к ЕГЭ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал