Стали известны темы итогового сочинения для пермских школьников
Для итогового сочинения школьникам в Перми предложили темы о любви и одиночестве
03 декабря 2025 в 13:21
11-классники пишут сегодня итоговое сочинение по литературе
Ученики 11-х классов школ пишут 3 декабря итоговое сочинение. На выбор им дано шесть тем, рассказали в министерстве образования.
- В чем счастье и в чем драма любви?
- Что Вам ближе: стремление к одиночеству или бегство от него?
- Можно ли быть независимым от общественного мнения?
- Почему «отцы и дети» – вечная тема?
- «Не без добрых душ на свете!..» Какие примеры из художественной литературы могут подтвердить эти слова Н.А. Некрасова?
- По Вашему мнению, заимствования обогащают язык или портят его?
Школьники по одной из выбранных тем должны написать текст более 350 слов. Необходимо сформулировать свою позицию и доказать ее, подкрепляя аргументы примерами из литературных произведений. Итоговое сочинение оценивается по системе «зачет/незачет» и является допуском к ЕГЭ.
