Общество

В Перми выросло количество банков, продающих новые доллары

03 декабря 2025 в 13:30
Банки продают новые доллары дороже, чем старые

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми увеличилось количество офисов банков, в которых можно приобрести доллары нового образца. Речь идет о купюрах, выпущенных после 2013 года. Так, в декабре 2025 года валюту продают в четырех офисах «Совкомбанка», хотя раньше там в основном были только старые купюры.

«Все четыре офиса, работающие с валютой в Перми, продают доллары нового образца», — рассказали в пресс-службе банка корреспонденту агентства. На сайте банка сказано, что курс доллара на 3 декабря равен 81,65 рубля.

Корреспондент URA.RU выяснил, в каких еще банках можно купить новую валюту. Доллары продают в одном из офисов «Газпромбанка». Здесь курс — 81,9 рубля. Доллары, выпущенные до 2013 года, продают за 77,9 рубля.

Продолжение после рекламы

В «Экспобанке» новые доллары можно купить за 80,9 рубля. Это пока самый выгодный курс в Перми. Из четырех офисов «Форабанка» новые доллары есть в двух. Курс — 82 рубля. Старые стоят 79,05 рубля.

Ранее URA.RU рассказало, что зарубежные курорты стали реже принимать для обмена доллары старого образца. Банки отказываются их брать или покупают по заниженному курсу. Новые и старые купюры отличаются дизайном.

