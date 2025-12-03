В Перми выросло количество банков, продающих новые доллары
Банки продают новые доллары дороже, чем старые
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Перми увеличилось количество офисов банков, в которых можно приобрести доллары нового образца. Речь идет о купюрах, выпущенных после 2013 года. Так, в декабре 2025 года валюту продают в четырех офисах «Совкомбанка», хотя раньше там в основном были только старые купюры.
«Все четыре офиса, работающие с валютой в Перми, продают доллары нового образца», — рассказали в пресс-службе банка корреспонденту агентства. На сайте банка сказано, что курс доллара на 3 декабря равен 81,65 рубля.
Корреспондент URA.RU выяснил, в каких еще банках можно купить новую валюту. Доллары продают в одном из офисов «Газпромбанка». Здесь курс — 81,9 рубля. Доллары, выпущенные до 2013 года, продают за 77,9 рубля.
В «Экспобанке» новые доллары можно купить за 80,9 рубля. Это пока самый выгодный курс в Перми. Из четырех офисов «Форабанка» новые доллары есть в двух. Курс — 82 рубля. Старые стоят 79,05 рубля.
Ранее URA.RU рассказало, что зарубежные курорты стали реже принимать для обмена доллары старого образца. Банки отказываются их брать или покупают по заниженному курсу. Новые и старые купюры отличаются дизайном.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!