Минздрав: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снижается
Тест на ВИЧ сдать легко
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снижается. Эта тенденция просматривается с 2018 года, говорят в министерстве здравоохранение региона. При этом обстановка остается сложной.
«С 2018 года в Пермском крае регистрируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Тем не менее обстановка продолжает оставаться напряженной», — говорится на сайте ведомства.
ТК «Рифей» со ссылкой на минздрав приводит подробную статистику. Так, за 11 месяцев 2025 года случаев заболеваемости выявлено на 4,3% меньше, чем годом ранее. 52,3% заболевших — это мужчины, 47,7% — женщины. В основном инфекция распространяется половым путем (87%) и при внутривенном употреблении наркотиков (11,4%).
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край вошел в перечень регионов с тяжелой эпидемиологической обстановкой по ВИЧ. Рейтинг регионов был сформирован с использованием информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзором.
