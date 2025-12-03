Минздрав: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снижается

Тест на ВИЧ сдать легко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снижается. Эта тенденция просматривается с 2018 года, говорят в министерстве здравоохранение региона. При этом обстановка остается сложной.

«С 2018 года в Пермском крае регистрируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Тем не менее обстановка продолжает оставаться напряженной», — говорится на сайте ведомства.

ТК «Рифей» со ссылкой на минздрав приводит подробную статистику. Так, за 11 месяцев 2025 года случаев заболеваемости выявлено на 4,3% меньше, чем годом ранее. 52,3% заболевших — это мужчины, 47,7% — женщины. В основном инфекция распространяется половым путем (87%) и при внутривенном употреблении наркотиков (11,4%).

Продолжение после рекламы