Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Пермском крае в районных отделах СУ СКР сменилось руководство

03 декабря 2025 в 14:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В структурах СКР в Пермском крае перестановки

В структурах СКР в Пермском крае перестановки

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В двух районах Перми поменялись главы следственных отделов следственного управления Следственного комитета России. В Суксунском районе Пермского края его вовсе ликвидировали, пишет «Коммерсант Прикамье».

«Михаил Цепилов, ранее возглавлявший Суксунский межрайонный следственный отдел СУ СКР, назначен руководителем следственного отдела в Лысьве. Суксунское подразделение ликвидировано. Теперь обслуживать Суксунский, Ординский, Кишертский и Березовский районы будет Кунгурский межрайонный следственный отдел», — пишет издание.

В Перми главные следователи сменились в Ленинском и Кировском районах. Руководителем следственного отдела по Ленинскому району СУ СКР назначен подполковник юстиции Павел Сатюков. Он ранее стал известен по расследованию уголовного дела в отношении Ирины Шатовой, убившей своего сына. Следственный отдел по Кировскому району Перми возглавила Анна Кравчук, а ее предшественник Сергей Максимов вернулся в Крым.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал