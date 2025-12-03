В Пермском крае в районных отделах СУ СКР сменилось руководство

В двух районах Перми поменялись главы следственных отделов следственного управления Следственного комитета России. В Суксунском районе Пермского края его вовсе ликвидировали, пишет «Коммерсант Прикамье».

«Михаил Цепилов, ранее возглавлявший Суксунский межрайонный следственный отдел СУ СКР, назначен руководителем следственного отдела в Лысьве. Суксунское подразделение ликвидировано. Теперь обслуживать Суксунский, Ординский, Кишертский и Березовский районы будет Кунгурский межрайонный следственный отдел», — пишет издание.

В Перми главные следователи сменились в Ленинском и Кировском районах. Руководителем следственного отдела по Ленинскому району СУ СКР назначен подполковник юстиции Павел Сатюков. Он ранее стал известен по расследованию уголовного дела в отношении Ирины Шатовой, убившей своего сына. Следственный отдел по Кировскому району Перми возглавила Анна Кравчук, а ее предшественник Сергей Максимов вернулся в Крым.