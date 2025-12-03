Пермские волонтеры показали, как проходят поиски пропавшей 17-летней Вики Голубцовой

Волонтеры прочесывают местность в поисках пропавшей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой прочесывают местность и заглядывают в колодцы в поисках 17-летней Виктории Голубцовой. Пропавшую пермячку ищут седьмой день. О том, как проходят поисковые мероприятия, волонтеры рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаются поиски Голубцовой Виктории. Каждый день наш отряд выходит на улицы, прочесывает местность, проверяет информацию — все ради заветных слов „найдена, жива“», — рассказали волонтеры. К поискам девушки также привлекались водолазы Пермской краевой службы спасения.

Пермячка бесследно исчезла 27 ноября. Она вышла из дома на Кабельщиков в микрорайоне Гайва, но обратно не вернулась. Родные Виктории отмечают, что ранее она никогда не пропадала из дома.

