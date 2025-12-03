Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Пермские волонтеры показали, как проходят поиски пропавшей 17-летней Вики Голубцовой

Волонтеры обследовали колодцы в поисках пропавшей в Перми Вики Голубцовой
03 декабря 2025 в 13:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Волонтеры прочесывают местность в поисках пропавшей

Волонтеры прочесывают местность в поисках пропавшей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой прочесывают местность и заглядывают в колодцы в поисках 17-летней Виктории Голубцовой. Пропавшую пермячку ищут седьмой день. О том, как проходят поисковые мероприятия, волонтеры рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаются поиски Голубцовой Виктории. Каждый день наш отряд выходит на улицы, прочесывает местность, проверяет информацию — все ради заветных слов „найдена, жива“», — рассказали волонтеры. К поискам девушки также привлекались водолазы Пермской краевой службы спасения.

Пермячка бесследно исчезла 27 ноября. Она вышла из дома на Кабельщиков в микрорайоне Гайва, но обратно не вернулась. Родные Виктории отмечают, что ранее она никогда не пропадала из дома.

Продолжение после рекламы


Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал