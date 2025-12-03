Пожарные спасли квартиру Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Чернушке Пермского края школьница устроила пожар в квартире. Девочка на газовой плите растапливала восковую свечу в кастрюле с водой, но ушла из кухни смотреть телевизор в комнате. В итоге кухня выгорела, но никто не пострадал. Рассказали в МЧС.

«Включив конфорку, девочка ушла в комнату смотреть телевизор. Вернувшись на кухню, школьница увидела, что воск в кастрюле воспламенился, а затем огонь перекинулся на потолок над плитой. Девочка не растерялась: немедленно позвонила матери, которая велела ей срочно покинуть квартиру и вызвала пожарную охрану», — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожарные прибыли на место и потушили огонь, который охватил 12 квадратных метров кухни. Никто из людей не пострадал.

