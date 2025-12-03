В Кургане 17-летний подросток задержан ФСБ за госизмену

Несовершеннолетний курганец получил 30 долларов за содействие иностранным террористам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

УФСБ России по Курганской области задержало 17-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене по ст. 275 УК РФ. Подросток, разделявший проукраинскую позицию, связался с представителем украинского террористического движения и выполнял задания против безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

УФСБ России по Курганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан 17-летний местный житель. Разделяя проукраинскую позицию в отношении СВО, фигурант в мессенджере «Telegram» инициативно установил контакт с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения, выразив намерение оказывать содействие иностранной организации в деятельности против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный размещал в Кургане надписи с призывами к вступлению в украинскую террористическую организацию и отправлял фото автомобилей с символикой СВО. За выполненные задания он получил 30 долларов США. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под стражей; госизмена наказывается до 20 лет лишения свободы.

