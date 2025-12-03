Последний теплый день декабря обещают в Кургане и Шадринске

Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синоптики прогнозируют последний теплый день в Кургане и Шадринске на 4 декабря, после чего температура резко снизится. В ближайшие 15 суток дневные температуры будут колебаться от +2 градусов до -15 градусов, а ночные — от 0 до -19 градусов Цельсия. Об этом сообщает tg-канал «Погода 45».

«4 декабря в Кургане пасмурная погода, слабый снег. Порывы до 10 м/сек. Днем +2, ночью 0. Температура на 12 градусов выше нормы», — говорится в прогнозе.

Наиболее холодным днем станет 8 декабря, считают синоптики. Хотя общий фон останется выше нормы. За полмесяца ожидается всего 12 мм осадков.

