Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Последний теплый день декабря обещают в Кургане и Шадринске

03 декабря 2025 в 16:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в Курганской области

Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синоптики прогнозируют последний теплый день в Кургане и Шадринске на 4 декабря, после чего температура резко снизится. В ближайшие 15 суток дневные температуры будут колебаться от +2 градусов до -15 градусов, а ночные — от 0 до -19 градусов Цельсия. Об этом сообщает tg-канал «Погода 45».

«4 декабря в Кургане пасмурная погода, слабый снег. Порывы до 10 м/сек. Днем +2, ночью 0. Температура на 12 градусов выше нормы», — говорится в прогнозе.

Наиболее холодным днем станет 8 декабря, считают синоптики. Хотя общий фон останется выше нормы. За полмесяца ожидается всего 12 мм осадков.

Продолжение после рекламы

Ранее синоптики уже прогнозировали для Кургана и Шадринска переменчивую погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя, потепление в начале недели до +4 градусов и последующее похолодание. Тогда сообщалось, что к 8 декабря температура опустится до −8…−9 градусов, при этом для начала декабря в регионе в целом сохранится более теплая, чем обычно, погода.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал