Незаметные ступеньки и самокаты повсюду: инвалиды Кургана пожаловались прокурору на городскую среду

Плоховидящие курганцы пожаловались прокурору на городскую инфраструктуру Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Курганской области Владислав Московских на рабочем визите встретился с представителями организации инвалидов по зрению и провел личный прием граждан. От участников поступили жалобы на малодоступность транспорта и медпомощи, а также просьбы усилить цветовую заметность безбарьерной среды (водостоки, ступеньки) и убрать помехи для слабовидящих. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению, касаются отсутствия регулярного транспортного сообщения с областным центром, нехватки торговых точек в удаленных населенных пунктах и сокращения койко-мест в местных больницах. Мы также обсуждали вопросы городской инфраструктуры, которая должна быть адаптирована к потребностям слабовидящих. Важно обеспечить недоступные сегодня маршруты общественного транспорта и создать безбарьерные условия для безопасного передвижения», — было отмечено в ходе приема областным прокурором Владиславом Московских, информирует telegram-канал ведомства. Также инвалиды пожаловались на электросамокаты, которые им приходится с трудом обходить на городских тротуарах.