Тюменские депутаты хотят запретить шприцевание мяса

Депутаты Тюменской облдумы из фракции ЛДПР подготовили обращение к главе министерства промышленности с просьбой запретить шприцевание мяса. Об этом в telegram-канале сообщил парламентарий Иван Вершинин. По его словам, процесс опасен, так как в некоторых кусках мяса могут оставаться иглы.

«На данный момент в нормативно-правовых документах тема шприцевания мяса не отражена — нет прямых запретов, нет прямых разрешений на проведение такой процедуры. Возникают довольно опасные ситуации. Иголки в мясной продукции находили жители не только Тюмени, но и других российских городов», — заявил депутат Вершинин.

С помощью шприцевания мясо накачивают специальным растровом воды с солью и другими пищевыми добавками. Подобные технологии применяют не только на производстве, но и в точках торговли продукцией для обеспечения большей сохранности и приданию товару привлекательного вида.

