Тюменские депутаты хотят запретить шприцевание мяса
Депутаты Тюменской облдумы требуют запретить шприцевание мяса
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутаты Тюменской облдумы из фракции ЛДПР подготовили обращение к главе министерства промышленности с просьбой запретить шприцевание мяса. Об этом в telegram-канале сообщил парламентарий Иван Вершинин. По его словам, процесс опасен, так как в некоторых кусках мяса могут оставаться иглы.
«На данный момент в нормативно-правовых документах тема шприцевания мяса не отражена — нет прямых запретов, нет прямых разрешений на проведение такой процедуры. Возникают довольно опасные ситуации. Иголки в мясной продукции находили жители не только Тюмени, но и других российских городов», — заявил депутат Вершинин.
С помощью шприцевания мясо накачивают специальным растровом воды с солью и другими пищевыми добавками. Подобные технологии применяют не только на производстве, но и в точках торговли продукцией для обеспечения большей сохранности и приданию товару привлекательного вида.
Ранее тюменские СМИ сообщали о том, как жительница Тюмени обнаружила иглу в мясе, которое она купила в гипермаркете «Лента». Магазин извинился и предложил вернуть деньги.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
- Георгий03 декабря 2025 17:33Кто вообще это придумал? Мясо как желе лежит на прилавках источая воду. Покупаешь килограмм, а из него при варке или жарке выходит пол литра воды! Это же обман покупателей.