Мэр Тобольска Вагин урегулировал федеральный скандал
Вагин помог девочке из Казахстана, которая не сдала экзамен по русскому языку
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Глава Тобольска Петр Вагин помог девочке из Казахстана, которая не смогла сдать языковой экзамен. Ситуации предшествовал федеральный скандал, к которому подключились депутаты Госдумы.
«Совместно с коллегами из федеральных органов мы разобрались в ситуации, нам удалось найти решение в рамках правого поля. С завтрашнего дня Таисия приступает к обучению в одной из школ Тобольска», — написал Вагин в своем Telegram-канале.
Ранее 12-летняя русскоязычная школьница, приехавшая из Казахстана, не смогла сдать тестирование на русский язык при поступлении в школу Тобольска. Девочка утверждала, что ее мама является гражданкой России. На ситуацию отреагировал внефракционный депутат Государственной думы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он заявил, что направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, чтобы тот разобрался в ситуации.
