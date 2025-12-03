Логотип РИА URA.RU
Мэр Тобольска Вагин урегулировал федеральный скандал

Мэр Тобольска заступился за девочку, которая не смогла сдать языковой тест
03 декабря 2025 в 16:40
Вагин помог девочке из Казахстана, которая не сдала экзамен по русскому языку

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Глава Тобольска Петр Вагин помог девочке из Казахстана, которая не смогла сдать языковой экзамен. Ситуации предшествовал федеральный скандал, к которому подключились депутаты Госдумы. 

«Совместно с коллегами из федеральных органов мы разобрались в ситуации, нам удалось найти решение в рамках правого поля. С завтрашнего дня Таисия приступает к обучению в одной из школ Тобольска», — написал Вагин в своем Telegram-канале. 

Ранее 12-летняя русскоязычная школьница, приехавшая из Казахстана, не смогла сдать тестирование на русский язык при поступлении в школу Тобольска.  Девочка утверждала, что ее мама является гражданкой России.  На ситуацию отреагировал внефракционный депутат Государственной думы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он заявил, что направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, чтобы тот разобрался в ситуации.

