Мэр Тобольска Вагин урегулировал федеральный скандал

Вагин помог девочке из Казахстана, которая не сдала экзамен по русскому языку Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Глава Тобольска Петр Вагин помог девочке из Казахстана, которая не смогла сдать языковой экзамен. Ситуации предшествовал федеральный скандал, к которому подключились депутаты Госдумы.

«Совместно с коллегами из федеральных органов мы разобрались в ситуации, нам удалось найти решение в рамках правого поля. С завтрашнего дня Таисия приступает к обучению в одной из школ Тобольска», — написал Вагин в своем Telegram-канале.