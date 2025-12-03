В Челябинске ночью изменят движение четырех трамваев

С 3 по 7 декабря в Челябинске изменится ночное движение трамваев 3, 5, 7 и 16 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 3 по 7 декабря временно изменят схему движения трамваев из-за ремонтных работ на участке от разворотного кольца до улицы Торговой. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелябГЭТ.

«Каждую ночь с 23:00 до 06:00 будет закрыто движение трамваев на Автовокзал. Ограничения понадобились для проведения ремонтных работ», — уточнили в пресс-службе.

На время ограничения маршруты будут работать по измененной схеме:

№3 — ЧМК – К. Маркса – Российская – ЧГРЭС

№5 — ЧЭМК – К. Маркса – Оперный театр – ЧЭМК

№7 — ЧГРЭС – Труда – Оперный театр – ЧГРЭС

№16 — Чичерина – К. Маркса – Российская – ЧГРЭС.

