В Челябинске ночью изменят движение четырех трамваев
С 3 по 7 декабря в Челябинске изменится ночное движение трамваев 3, 5, 7 и 16
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске с 3 по 7 декабря временно изменят схему движения трамваев из-за ремонтных работ на участке от разворотного кольца до улицы Торговой. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелябГЭТ.
«Каждую ночь с 23:00 до 06:00 будет закрыто движение трамваев на Автовокзал. Ограничения понадобились для проведения ремонтных работ», — уточнили в пресс-службе.
На время ограничения маршруты будут работать по измененной схеме:
- №3 — ЧМК – К. Маркса – Российская – ЧГРЭС
- №5 — ЧЭМК – К. Маркса – Оперный театр – ЧЭМК
- №7 — ЧГРЭС – Труда – Оперный театр – ЧГРЭС
- №16 — Чичерина – К. Маркса – Российская – ЧГРЭС.
Ограничения будут действовать в ночное время с 3 по 7 декабря. Дневной график движения сохранился без изменений.
