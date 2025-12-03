В Ашинском муниципальном округе переизбрали главу

Вадим Сергеев был главой Ашинского района и останется главой Ашинского округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действующий глава Ашинского муниципального округа Вадим Сергеев сохранил свой пост еще на пять лет. Продление его полномочий депутаты поддержали единогласно.

«Центральным вопросом повестки заседания собрания стало избрание главы Ашинского муниципального округа. На эту должность претендовали два кандидата: первый заместитель главы Ашинского района Сергей Орлов и действующий глава Ашинского района Вадим Сергеев. Оба кандидата представили депутатам свои программы развития», — пояснили URA.RU в собрании.