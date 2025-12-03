Логотип РИА URA.RU
Общество

Челябинские многодетные семьи получили шанс выиграть квартиру

Челябинские семьи попали в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное»
03 декабря 2025 в 16:12
12 семей прошли в финал состязания

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области 12 многодетных семей стали финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Следующим летом в Момске они сразятся за 60 жилищных сертификатов, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Южноуральские семьи снова показали характер, единство и невероятную творческую энергию. 12 удивительных семей из Челябинской области вышли в финал Всероссийского конкурса „Это у нас семейное“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Челябинцы успешно преодолели полуфинальный этап в Екатеринбурге, где участие приняли 155 семей из всех субъектов УрФО. Летом команды отправятся в Москву, где разыграют главные призы — 60 сертификатов на улучшение жилищных условий.

Среди вышедших в финал — семья Петровых из Магнитогорска: у супругов Людмилы и Ильи восемь детей. Семью объединяют любовь, увлечение музыкой и стремление служить людям. Все члены семьи поют, играют на музыкальных инструментах и организуют благотворительные праздники для детей из неблагополучных семей.

Еще одна финалистка — семья Ардашевых из Челябинска. Супруги Вероника и Дмитрий воспитывают пятерых детей. Вместе с дедушкой Валерием Владимировичем они поют, танцуют и играют на баяне. Главное для этой семьи — сплоченность, взаимная поддержка и готовность прийти друг другу на помощь.

