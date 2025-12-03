Открыть автомастерскую бизнесмен планировал в ГСК «Авиатор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия запретила челябинцу Алексею Ярошенко открыть автомастерскую в гаражно-строительном кооперативе в Металлургическом районе города. Он просил сменить вид разрешенного использования участка, чтобы можно было ремонтировать автомобили в гараже, сообщается на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка объекта капитального строительства (ремонт автомобилей) в территориальной зоне размещения автотранспорта. Участок находится в гаражном кооперативе „Авиатор“, улица 1, участок 144А в Металлургическом районе города Челябинска.», — сообщается на сайте.

Как сообщается на сайте мэрии, отказ связан с нарушением требований федерального закона «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно закону, сейчас запрещено открывать автосервисы в гаражах.

Продолжение после рекламы

Автомастерскую предприниматель хотел открыть в гараже площадью 70 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка под гаражем — 73 000 рублей.

Ранее мэрия Челябинска запретила предпринимателю Данилу Святову строить магазин. Причина в том, что на территории в Курчатовском районе уже был самовольно возведен торговый объект.