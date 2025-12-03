Челябинский депутат Госдумы помогла герою СВО получить положенные выплаты

Яна Лантратова: «Уверена, что ни один участник СВО не должен остаться без положенных ему по закону выплат и документов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участник СВО, которому оторвало взрывом мины стопу, долгое время не мог получить положенные документы и выплаты по инвалидности. Чтобы решить проблему, он обратился в приемную Яны Лантратовой, представляющей в парламенте Челябинскую область.

После минно-взрывного ранения с травматической ампутацией левой стопы Ильясу установили вторую группу инвалидности. Однако после увольнения из Вооруженных сил в справке МСЭ вместо «военная травма» почему-то значилось «общее заболевание». Из госпиталя ему не выдали справку о тяжести ранения стационарного больного и заключение врачебной комиссии. Поэтому боец не смог переоформить инвалидность, получить региональные выплаты по ранению, страховые выплаты и пособие при увольнении, а личное дело его не поступило в военкомат.

«Военнослужащий обратился в мою приемную. Направила запрос в военную прокуратуру Объединенной группировки войск. Проверка установила „нераспорядительность должностных лиц“. Затем последовало представление об устранении нарушений», — рассказала URA.RU Яна Лантратова.

Продолжение после рекламы

Теперь Ильяс сможет оформить все нужные документы и переоформить инвалидность. А после этого, соответственно, и получить положенные компенсации.