Три курганских студента будут получать стипендию Правительства РФ. Фото

03 декабря 2025 в 16:45
Размер стипендии составляет 20 тысяч рублей в месяц

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трое студентов Курганского государственного университета стали стипендиатами Правительства Российской Федерации и будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщила пресс-служба КГУ. 

В число обладателей федеральной выплаты вошли студенты Института математики и информационных систем Егор Гладких и Валентина Понятова, а также студентка Института экономики и права Эльнара Джавид кызы Рагимова. «Стипендия Правительства РФ вручается за выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях. Каждый из претендентов проходит конкурсный отбор по целому ряду критериев. Размер стипендии — 20 тысяч рублей ежемесячно», — уточнили в пресс-службе КГУ.

Торжественная церемония награждения проходит в Екатеринбурге. Вместе с лауреатами присутствует проректор по научной работе вуза Артем Шаров, уточнили в вузе.

Ранее мэр Кургана Антон Науменко и ректор КГУ Надежда Дубив подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает целевое обучение, практику и стажировки студентов с возможным трудоустройством.

Трое студентов КГУ стали стипендиатами Правительства РФ

Фото: telegram-канал «КГУ комьюнити»

