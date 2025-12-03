Размер стипендии составляет 20 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трое студентов Курганского государственного университета стали стипендиатами Правительства Российской Федерации и будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщила пресс-служба КГУ.

В число обладателей федеральной выплаты вошли студенты Института математики и информационных систем Егор Гладких и Валентина Понятова, а также студентка Института экономики и права Эльнара Джавид кызы Рагимова. «Стипендия Правительства РФ вручается за выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях. Каждый из претендентов проходит конкурсный отбор по целому ряду критериев. Размер стипендии — 20 тысяч рублей ежемесячно», — уточнили в пресс-службе КГУ.

Торжественная церемония награждения проходит в Екатеринбурге. Вместе с лауреатами присутствует проректор по научной работе вуза Артем Шаров, уточнили в вузе.

Ранее мэр Кургана Антон Науменко и ректор КГУ Надежда Дубив подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает целевое обучение, практику и стажировки студентов с возможным трудоустройством.